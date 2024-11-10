الرياضة - 06:25 - سعر الذهب الآن.. مفاجأة لـ الأصفر في ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - سعر الذهب شهد.. سعر الذهب تراجعا خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب في منتصف التعاملات في الصاغة المصرية نحو 3765 جنيها للبيع، وسجل في ختام التعاملات نحو 3755 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2684.4 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية في محلات الصاغة إلى مستوى 4291.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 3933.75 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الهبوط على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3755 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الانخفاض على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3218.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هبط سعر الذهب عيار 14 في مساء التعاملات اليوم ليسجل 2503.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2145.75 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1609.25 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، نحو 30040 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.