الرياضة - 02:26 - الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في قصر الاتحادية، رئيس وزراء ماليزيا «أنور إبراهيم»، الذي يجري زيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الكاتب
سيف الحموري
كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.
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