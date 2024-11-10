تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

صلاح يكشف مفأجاة بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - أخبار كلمتك

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مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

صحفي بارز يدعو الى هذا الامر الهام بشان سفر مسؤولين الى ايطاليا واسبانيا - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

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مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

مستقبل وطن: الشائعات لن تُثني الدولة من استكمال بناء الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الإصلاح والنهضة: زيارة وزير الخارجية إلى بيروت رسالة دعم واضحة للشعب اللبناني - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

الوزير: التهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر أثرت على حركة المرور بقناة السويس - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

تليفزيون بريكس يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئي من أجل تعزيز إنتاج الطاقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا في قصر الاتحادية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:26 مساءً - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في قصر الاتحادية، رئيس وزراء ماليزيا «أنور إبراهيم»، الذي يجري زيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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