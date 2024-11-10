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صفقة الـ40 مليون يورو، مهاجم أهلي جدة يحذف حساب ناديه من "إنستجرام" - أخبار كلمتك

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صفقة الـ40 مليون يورو، مهاجم أهلي جدة يحذف حساب ناديه من "إنستجرام" - أخبار كلمتك

صفقة الـ40 مليون يورو، مهاجم أهلي جدة يحذف حساب ناديه من "إنستجرام" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - أثار إيفان توني مهاجم أهلي جدة، الجدل بين جماهير الفريق السعودي بعدما حذف حساب ناديه من موقع “إنستجرام”.

وشارك توني بديلًا، بقرار مدربه الألماني ماتياس يايسله، في آخر مباراتين، أمام الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة، والرائد بالجولة العاشرة من الدوري السعودي.

 اللاعب الإنجليزي حذف اسم النادي من حسابه على منصة "إنستجرام"

وحذف اللاعب الإنجليزي اسم النادي من حسابه على منصة "إنستجرام"، ليثير علامات الاستفهام حول تصرفه الغريب بعد أن انضم للنادي مقابل 40 مليون يورو قادمًا من برينتفورد.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري 2024-2025، شارك توني في 13 مباراة مع الأهلي بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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