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الرياضة - 02:08 - وزير التموين لـ«الأسبوع»: احتياطي مصر من القمح يكفي 5 أشهر والسكر 13 شهرا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:08 - وزير التموين لـ«الأسبوع»: احتياطي مصر من القمح يكفي 5 أشهر والسكر 13 شهرا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:08 - وزير التموين لـ«الأسبوع»: احتياطي مصر من القمح يكفي 5 أشهر والسكر 13 شهرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:08 مساءً - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لسد الطلب محليا.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن الاحتياطي التمويني من سلعة القمح يكفي مدة 5 أشهر ومن السكر حتى 13 شهرا، والزيت مدة 7.2 شهر، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل في الوقت الحالي على تنويع مناشئ استيراد الأقماح، ما جعلها تتعاقد ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على صفقات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية جاء معظمها من دول البرتغال ورومانيا وأوكرانيا وأيضًا روسيا.

وأوضح وزير التموين، أن حجم صفقات الأقماح التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية مؤخرًا بلغت 700 ألف طن، لافتًا إلى أن وزارة التموين تأمل رفع نسبة مساهمة المكون المحلي من القمح لأكثر من 40% نسبة المساهمة الحالية، من إجمالي المستهلك والذي تعوضه البلاد عن طريق الاستيراد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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