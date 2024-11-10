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الرياضة - 12:22 - الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43603 و102929 مصابا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:22 - الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43603 و102929 مصابا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:22 - الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43603 و102929 مصابا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43603 شهداء، والإصابات إلى 102929، منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، استشهد 41 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين، في مجازر وحشية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 36 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا، حيث قامت طائرات الاحتلال الحربية بقصف منزل مكتظ بالسكان والنازحين لعائلة «علوش» في منطقة جباليا البلد، ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 36 شهيدا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.. فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف منزلا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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