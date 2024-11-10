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الرياضة - 08:55 - مفاجأة في طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - مفاجأة في طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - مفاجأة في طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - تواصل أسعار الحديد والأسمنت، استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في أسواق مواد البناء، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 39000 جنيه، فيما سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2800 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 38000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عز إلى 39000 جنيه.

سجل سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري حققوا نطاقا سعريا نحو 36000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 39000 جنيه.

أما عن مصر ستيل بلغ نحو 37000 جنيه.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2170 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2260 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

-بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2800 جنيه.

- في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 2770 جنيهًا.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان وصل إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024

في حين بلغ سعر طن أسمنت الواحه الأبيض نحو 4140 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال إلى 4000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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