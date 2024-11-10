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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها تشيلسي ضد آرسنال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:44 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد الموافق 10 - 11 - 2024 العديد من المباريات المهمة في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي ومواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الدوري الإسباني.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2  

توتنهام ضد إبسويتش تاون – الساعة 4 عصرا  على قناة beIN Sports HD 6

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي ضد آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3  

ريال مايوركا ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

بلد الوليد ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي ضد جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

ريال سوسيداد ضد برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  

أتالانتا ضد أودينيزي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD      

روما ضد بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD      

مونزا ضد لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD      

انتر ميلان ضد نابولي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  

أوجسبورج ضد هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5    

شتوتجارت ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

هايدنهايم ضد فولفسبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  

نيس ضد ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

رين ضد تولوز – الساعة 6 مساء  على قناة beIN SPORTS XTRA 2    

مونبلييه ضد ستاد بريست – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

لوهافر ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3  

ليون ضد سانت إيتيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة


أسوان ضد سبورتنج – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 1 on time sport

ديروط ضد وي – الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس ضد بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة ضد الداخلية – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2 on time sport

راية ضد القناة – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري التركي


جوزتبه ضد قونيا سبور – الساعة 12:30 ظهرا

جالاتا سراي ضد سامسون سبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير ضد بشكتاش – الساعة 6 مساء

فناربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة 6 مساء

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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