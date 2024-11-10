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الرياضة - 01:49 - خالد الغندور يكشف كواليس خروج الجزيري من حسابات جوميز وحقيقة سفره دون إذن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:49 - خالد الغندور يكشف كواليس خروج الجزيري من حسابات جوميز وحقيقة سفره دون إذن - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:49 - خالد الغندور يكشف كواليس خروج الجزيري من حسابات جوميز وحقيقة سفره دون إذن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:49 صباحاً - كشف الإعلامى خالد الغندور كواليس استبعاد سيف الجزيري لاعب الفريق من مباراة سموحة الماضية بالدوري.

أضاف:"جوميز تحدث مع جهازه المعاون وبرر استبعاد سيف الجزيري بكسله الكبير في التدريبات وتعاليه على الكرة وعدم ظهوره بالشكل المطلوب في المباريات بالرغم من التنبيه عليه اكثر من مرة بضرورة بذل مجهود اكبر".

وواصل:"جوميز يرى اذا استمر الجزيري بنفس الشكل سيخرج من حساباته بالكامل وسيطلب من الاداراة التعاقد مع مهاجم سوبر أجنبي له سجله تهديفي كبير".

وأكمل:"كمان انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تؤكد سفر سيف الدين الجزيري إلى إيطاليا بدون علم الزمالك خاصة في ظل الخلاف القائم حالياً".

واختتم:" اللاعب يتواجد بالفعل في إيطاليا ولكن بإذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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