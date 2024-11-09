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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:35 مساءً - أعلن الإسباني بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره برايتون، اليوم السبت ضمن الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:"

مانشستر سيتي ضد برايتون 

 ويلعب السيتي اللقاء، بعد 4 أيام من خسارته المدوية 1/4، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

وتلقى الفريق السماوي هزيمته الثالثة على التوالي، في جميع البطولات، بعد خسارته أيضا أمام توتنهام في كأس الرابطة، وبورنموث بالدوري الإنجليزي.

 

وكانت هذه ثالث مرة يتلقى فيها فريق يدربه جوارديولا 4 أهداف، في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك، شدد المدرب الإسباني على أن فريقه ليس في خطر حقيقي.

وفي مبارياته الست الأخيرة بالدوري الإنجليزي، الذي توج به في المواسم الأربعة الماضية، حقق مانشستر سيتي 3 انتصارات، بينما تعادل في لقاءين، وتلقى خسارة وحيدة.

 

ورغم صعوبة المهمة، يتسلح مانشستر سيتي بسجله الجيد ضد برايتون، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث حقق الفريق السماوي 11 فوزا مقابل خسارة وتعادل، خلال آخر 13 لقاءً أقيم بينهما في جميع البطولات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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