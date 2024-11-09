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نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث - أخبار كلمتك

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نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:35 مساءً - القسم الثالث، انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة “ مجموعة الجيزة ” ضمن منافسات مسابقة دوري القسم الثالث لموسم 2024 -2025. 

وشهد اليوم السبت إقامة 7 مباريات ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، بيما ألغيت المباراة الثامنة والتي كانت من المقرر ان تجمع الحدائق والاعلاميين لعدم وجود سيارة اسعاف. 
 

نتائج مباريات الجولة الثالثة  للمجموعة الخامسة “ الجيزة” 


بشتيل ضد اطفيح 3-0
حلوان العام ضد الطائرات 1-1
كاسكادا ضد الصيد 5-1 
كرداسة ضد اورانج 2- 1
امبابة ضد اوسيم 1-0
ابو النمرس ضد المعادي 3- 2
منشية ناصر ضد شبرامنت3-0
الحدائق ضد الاعلاميين ( ألغيت ) 

 

وتقام مسابقة دوري القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين على 12 مجموعة.

مجموعات دوري القسم الثالث موسم 2024-2025

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لائحة وشروط دوري القسم الثالث

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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