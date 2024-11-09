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بهدف موسيالا، بايرن ميونخ يتقدم على سانت باولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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بهدف موسيالا، بايرن ميونخ يتقدم على سانت باولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بهدف موسيالا، بايرن ميونخ يتقدم على سانت باولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:47 مساءً - تقدم بايرن ميونخ على سانت باولي بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الدوري الألماني.

وسجل جمال موسيالا هدف التقدم للبايرن من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد سانت باولي في المركز 15 برصيد 8 نقاط.

ويبحث البايرن عن مواصلة عروضه القوية، فمنذ السقوط أمام برشلونة بنتيجة (1-4)، حقق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات دون أن تستقبل شباكه أي هدف.


وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ:

"نوير- أوباميكانو- مين جاي- كيميتش- جوريتسكا- كين- ساني- كومان- ديفيز- جيريرو- موسيالا".

ويتواجد على مقاعد بدلاء البايرن: "بيريتز- جنابري- داير- بالينيا- أوليسيه- مولر- لايمر- تيل- أزنو".

وجاء تشكيل سانت باولي كالآتي:

"فاسيلج- سالياكاس- ميتس- واهل- إرفين- سميث- إيجيستين- بوخلفة- أفوليان- ريتزكا- جويلافوجي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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