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صدمة في ريال مدريد رغم الفوز على أوساسونا برباعية - أخبار كلمتك

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صدمة في ريال مدريد رغم الفوز على أوساسونا برباعية - أخبار كلمتك

صدمة في ريال مدريد رغم الفوز على أوساسونا برباعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:47 مساءً - فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، عن تفاصيل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتعرض البرازيلي إيدير ميليتاو للإصابة بعد التحام مع أحد لاعبي أوساسونا، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ من ألم في الركبة اليمنى بالدقيقة 26.

وخرج المدافع البرازيلي محمولًا على محفة وهو يبكي، حيث بدت إصابة قوية، وشارك الشاب راؤول أسينسيو بدلا منه في الدقيقة 23.


وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "الإصابة هذه المرة في الركبة اليمنى، (السليمة)، بعد أن تعرض الموسم الماضي لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى".

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن، أفادت الشبكة: "تعابير ميليتاو وزملائه لم تكن تبعث على التفاؤل، وهناك خشية كبيرة في الجهاز الفني من إصابته تمزق في الرباط الصليبي".

وأضافت الشبكة: "حتى الآن، لم يتم تحديد مدى خطورة إصابة ميليتاو بشكل دقيق، ولكن يبدو أنها لن تكون قصيرة الأمد".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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