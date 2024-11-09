ظهور تنين في مباراة ريال مدريد وأوساسونا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:08 مساءً - شهدت مباراة ريال مدريد، أمام أوساسونا، قبل انطلاقها على ملعب “سانتياجو برنابيو” في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ظهور تنين ثلاثي الأبعاد يتحرك حول شعار الريال.

وظهر من خلال الشاشة تنين ثلاثي الأبعاد عملاق يتحرك بشكل رائع ويقوم بالالتفاف حول شعار ريال مدريد، وكان عند دورانه يبدو وكأنه يخرج من الشاشة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، بدأ النادي في استعراض جزء من إمكانياته الهائلة التي يمكن استغلالها لعرض الإعلانات بأشكال مختلفة، وهو سلاح تسويقي يسعى ريال مدريد إلى الاستفادة منه، وكانت التجربة الأولى ناجحة جدًا.

وأضافت الصحيفة: "هذه الشاشة المعلقة من السقف، والتي تحيط بجميع أنحاء الملعب، تمثل ابتكارًا تقنيًا لا يوجد إلا في ملعبين فقط في العالم، أحدهما في الولايات المتحدة".

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما خسر في آخر مباراتين، بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ريال مدريد لمباراة أوساسونا تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، أوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا



تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

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