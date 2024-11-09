الرياضة - 03:05 - «خلي بالك من خط سيرك».. تفاصيل غلق شارع الهرم بالكامل (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - غلق شارع الهرم.. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الهرم لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال محطة مترو المطبعة، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل غلق شارع الهرم وخريطة التحويلات المرورية كاملة «خلي بالك من خط سيرك»، والتي جاءت على النحو التالي:

- مكان الغلق: بداية من شارع ضياء حتى المطبعة.

- المدة: 6 أشهر بدأت صباح يوم 9 نوفمبر 2024.

- عودة الحركة المرورية: مايو 2025.

- السبب: استكمال المرحلة الثالثة من أعمال محطة مترو الأنفاق.

- المسافة: 140 مترا.

طرق بديلة لشارع الهرم بعد إغلاقه بسبب أعمال مترو الأنفاق

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الطرق البديلة لشارع الهرم بعد إغلاقه بسبب أعمال مترو الأنفاق، وجاءت كالتالي:

- سير السيارات من ميدان الجيزة في شارع الهرم في الطريق المتجه نحو منطقة «المريوطية هرم».

- دخول السيارات من اتجاه اليمين بعد ذلك إلى شارع ضياء.

- ثم السير في الشوارع الجانبية المتفرعة من «ضياء» في شوارع «أمين عبد الحميد، الخليل ابراهيم، والنصر»، ثم الاتجاه نحو شارع المطبعة.

- استكمال السير حتى الوصول أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع شارع المطبعة اتجاه شارع خالد أمين.

- ثم استكمال السير حتى تقاطع شارع خالد أمين مع شارع سهل حمزة.

- عقب ذلك السير في شارع سهل حمزة حتى تجاوز موقع أعمال مترو الأنفاق في شارع الهرم.

- استكمال السير في شارع الهرم حتى الوصول إلى المريوطية، والسير حتى نهاية الشارع دون أي عائق.

من جهتها، أجرت إدارة مرور الجيزة، تنسيقًا مع الجهاز التنفيذي بمحافظة الجيزة، بعد غلق شارع الهرم بالكامل بسبب أعمال المرحلة الثالثة من محطة مترو أنفاق المطبعة، للحد من أثار الغلق وعدم إعاقة حركة مرور السيارات.

وأكدت ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لغلق شارع الهرم، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الانتهاء، مشددة على ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية.

فيما نسقت إدارة مرور الجيزة، مع الشركة المنفذة، وتم تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط أعمال المرحلة الثالثة من محطة مترو المطبعة، بالتزامن مع قرار غلق شارع الهرم بالكامل، وذلك لإرشاد وتوعية المواطنين، فضلًا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

موعد فتح شارع الهرم من جديد بعد غلقه كليا

ومن المقرر أن يتم عودة فتح شارع الهرم بشكل كلي أمام السيارات ابتداءً من شهر مايو 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال المرحلة الثالثة لمحطة مترو المطبعة، خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب البيان الصادر عن محافظة الجيزة.