الرياضة - 01:14 - ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا؟.. أرقام مميزة للفرعون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - سيكون النجم المصري محمد صلاح على موعد مع مهمة جديدة رفقة فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نظيره فريق أستون فيلا، اليوم السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة من البريميرليج.

وينتظر عشاق محمد صلاح من النجم المصري مواصلة تألقه مع الريدز هذا الموسم، وزيارة شباك فريق أستون فيلا في مباراة اليوم التي يحتضنها ملعب آنفيلد معقل الريدز، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس برصيد 18 نقطة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول ضد أستون فيلا

ودائمًا ما يتألق محمد صلاح مع ليفربول في مواجهة أستون فيلا، حيث سبق أن سجل الفرعون 7 أهداف في المباريات السابقة التي جمعت بين الفريقين، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وشارك محمد صلاح في 11 مباراة سابقة جمعت بين ليفربول وأستون فيلا، وحقق خلالها الريدز الفوز في 8 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة، وانتهت مواجهتين بالتعادل.