رسميًّا، تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - التجديف، أعلن الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف فوز مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف بعد تصدرها قمة المنافسات قبل انتهاء اليوم الثاني من منافسات البطولة الأفريقية التجديف.

وحصد منتخب مصر 11 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة في بورتو مارينا حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول إفريقية.

وجاءت تونس في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات وما زال متبقي سباق أخير لن يؤثر علي فوز مصر بالبطولة

وقدم النوري الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرًا للدعم الكبير الذي يقدمه لاتحاد التجديف بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

وأضاف النوري أن البطولة الإفريقية 2024 المقامة في مصر بحضور 9 دول إفريقية تشهد منافسة قوية بدأت ما بين مصر وتونس والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وتابع عمرو النوري أن مصر تقدمت في منافسات اليوم الأول والثاني بعدد كبير عن الميداليات التي حصدتها تونس

البطولة العربية للتجديف

وتصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي حتى يوم الاثنين المقبل.

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وشاركت مصر أمس الجمعة في 11 سباق مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر اليوم السبت أيضا في 11 سباق مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميًّا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرًا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

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