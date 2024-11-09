انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رسميًّا، تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رسميًّا، تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

رسميًّا، تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - التجديف، أعلن الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف فوز مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف  بعد  تصدرها قمة المنافسات قبل انتهاء اليوم الثاني من منافسات البطولة الأفريقية التجديف.

وحصد  منتخب مصر 11 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة في بورتو مارينا حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول إفريقية.

وجاءت تونس في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات وما زال متبقي سباق أخير لن يؤثر علي  فوز مصر بالبطولة 

وقدم النوري الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرًا للدعم الكبير الذي يقدمه لاتحاد التجديف بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

وأضاف النوري أن البطولة الإفريقية 2024 المقامة في مصر بحضور 9 دول  إفريقية تشهد منافسة قوية بدأت ما بين مصر وتونس والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وتابع عمرو النوري أن مصر تقدمت في منافسات اليوم الأول والثاني بعدد كبير عن الميداليات التي حصدتها تونس

البطولة العربية للتجديف 

وتصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي حتى يوم الاثنين المقبل.

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

 

وشاركت مصر أمس الجمعة في 11 سباق مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر اليوم السبت أيضا في 11 سباق مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميًّا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرًا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق