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محمد السيد يتأهل لدور الـ 32 بكأس العالم لسلاح السيف - أخبار كلمتك

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محمد السيد يتأهل لدور الـ 32 بكأس العالم لسلاح السيف - أخبار كلمتك

محمد السيد يتأهل لدور الـ 32 بكأس العالم لسلاح السيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - تأهل البطل الأولمبي محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليًّا في سويسرا.

محمد السيد يصل دور الـ 32 في بطولة كأس العالم لسلاح السيف 

ووصل محمد السيد إلى دور الـ32 بعد الفوز على لاعب منتخب هونج كونج بنتيجة (15-8).

كما تأهل أدهم معتز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف.

ووصل أدهم معتز لدور الـ32، بعد الفوز على لاعب منتخب أمريكا بنتيجة (15-9).

وتأهل أيضًا محمود السيد لاعب منتخبنا الوطني لدور الـ32 من بطولة كأس العالم لسلاح الايبيه، بعد الفوز على بطل إستونيا بنتيجة (15-13).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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