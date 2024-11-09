مبابي يصدم منتخب فرنسا ويرفض الانضمام في وجود ديشامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - كشف الصحفي رومان مولينا عن تفاصيل جديدة بشأن استبعاد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من قائمة منتخب فرنسا الأخيرة استعدادًا لمباريات الديوك في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان ديديه ديشامب قد أعلن قائمة منتخب فرنسا الخاصة بفترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري، إذ يستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

غياب مبابي لثاني مرة على التوالي عن قائمة فرنسا

وشهدت القائمة غياب مبابي عن قائمة "الديوك"، للمرة الثانية تواليًا.

وغاب مبابي عن قائمة فرنسا، في شهر أكتوبر، بداعي إصابته رغم عودته سريعًا إلى الملاعب ومشاركته في مباريات ريال مدريد، في وقت مبكر مقارنة بما كان متوقعًا في البداية.

وذكر ديشامب في تصريحات صحفية أن مبابي كان يرغب في التواجد ضمن قائمة المنتخب الفرنسي لفترة التوقف الدولي الحالية، إلا أنه رفض تلبية طلبه.

سبب غياب مبابي عن منتخب فرنسا

من جانبه، قال رومان مولينا، في فيديو عبر حسابه على منصة "يوتيوب"، إن "مبابي لم يعد يرغب في اللعب مع منتخب فرنسا خلال الفترة الحالية، إذ تغيرت علاقته مع ديشامب، وأصبحت متوترة بعض الشيء".

وأشار إلى أن مبابي لن يمثل فرنسا تحت قيادة ديشامب، حتى يحدث تطور ما، إذ إن علاقتهما في وضع صعب، كما أبدى محيط اللاعب، استياءه من مدرب منتخب فرنسا وسط العلاقة المتوترة بين المهاجم والمدرب.

وشدد مولينا: "يرى مبابي ووالدته فايزة العماري أنهما ضحية لسوء فهم من قبل الصحافة، التي تنشر مقالات موجهة تزعم وجود عدم حب من قبل مجموعة من اللاعبين للقائد مبابي".

وتابع: "يأمل ديشامب في تهدئة التوترات مع احتمال تحسن وضع مبابي في ريال مدريد، واستدعائه للمنتخب مرة أخرى بعد بضعة أشهر".

ويستعد منتخب فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية المقبلتين ضد إسرائيل وإيطاليا.

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