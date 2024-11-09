تأهل أدهم معتز لدور الـ32 في كأس العالم لسلاح السيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - السلاح، تأهل أدهم معتز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح لدور الـ32، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف.

ووصل أدهم معتز لدور الـ32، بعد الفوز على لاعب منتخب أمريكا بنتيجة (15-9).

وتأهل أيضًا محمود السيد لاعب منتخبنا الوطني لدور الـ32 من بطولة كأس العالم لسلاح الايبيه، بعد الفوز على بطل إستونيا بنتيجة (15-13).

انتخابات اتحاد السلاح

وعلى جانب آخر، حسمت قائمة طارق الحسيني انتخابات اتحاد السلاح المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل بالتزكية.

وتضم قائمة كابتن طارق الحسيني أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق إنجازات عالمية وأولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح، حيث تضم القائمة كلًا من: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، أحمد نبيل، أحمد سمير الميدانى، أيمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، أماني البحيري، أمنية حسين.

وقد تقدمت القائمة بالكامل بأوراق ترشحها يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 في أول أيام فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

الجمعية العمومية لاتحاد السلاح

وقد دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات، وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للسلاح حقق طفرة كبيرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الأولمبي خلال الدورتين السابقتين بمجلس إدارة يتكون من غالبية هذه القائمة اختتمت بحصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليؤكد السلاح المصري نجاحاته العالمية بعد الحصول على ميداليات في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وينهي الموسم بميدالية أولمبية غالية.

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