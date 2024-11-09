أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - تسبب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العين الإماراتي في بطولة الانتركونتننتال في حدوث أزمة داخل الفريق الأحمر.

وجاءت الأزمة بسبب رفض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي منح اللاعبين مكافأة للاعبين بعد الفوز باللقاء مؤكدًا أن البطولة لم تنتهِ بعد حتى يتم صرف مكافآت للاعبين، وأن مباراة العين هي مباراة ضمن بطولة ما زالت قائمة، وهو الأمر الذي رفضه اللاعبون بعد علمهم بالقرار وتحدثوا مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي وطالبوه بالتدخل لإثناء الخطيب عن قراره خاصة وأن الفوز بالمباراة تسبب في حصول الأهلي على ٢ مليون دولار وانتعاش خزينة النادي.

ونقل محمد رمضان مطلب اللاعبين للخطيب مؤكدًا أن هناك حالة من الاستياء بين اللاعبين من رفض صرف مكافآت لهم وهو الامر الذي جعل الخطيب يطلب من رمضان مهلة لدراسة الملف بالكامل ومن ثم إبلاغ اللاعبين بالقرار النهائي.

وكان الاهلي قد صعد للدور قبل النهائي لبطولة الانتركونتننتال بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وغادر مساء أمس الجمعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وكان كولر قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وأخطر كولر لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة أسبوع، بعد انتهاء مباراة زد على أن يعود الفريق الى التدريبات يوم الجمعة المقبل استعدادًا لمباريات الفريق ببطولة الدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أول أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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