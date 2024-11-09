انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

حقيقة عودة محمد شريف للأهلي في يناير - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

تعرف على حقيقة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

حادث تصادم في مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:26 - محمد صلاح كلمة السر في اقتراب عمر مرموش من ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:26 - محمد صلاح كلمة السر في اقتراب عمر مرموش من ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - محمد صلاح كلمة السر في اقتراب عمر مرموش من ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة قوية داخل نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لدعم صفوف الريدز في الفترة المقبل.

أفادت صحيفة "تودو فيشاجيس" الإسبانية، أن نادي ليفربول سيكون على استعداد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو "58 مليون جنيه إسترليني" لضم عمر مرموش، الذي كان في حالة رائعة مع آينتراخت فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة.

عمر مرموش

وتنظر إدارة ليفربول إلى مرموش البالغ من العمر 25 عامًا كلاعب يتمتع بإمكانات هائلة، وتعتقد أنه يمكن أن يكون إضافة جديرة في أنفيلد، بينما يُزعم أيضًا أنه قادر تمامًا على التكيف مع قوة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لاعب منتخب مصر بالفعل 13 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع ناديه هذا الموسم.

محمد صلاح نجم ليفربول

وجاء عرض عمر مرموش الأبرز هذا الموسم عندما سجل هدفين في تعادل آينتراخت 3-3 مع بايرن ميونخ الشهر الماضي، وبعد ذلك قال مدرب العملاق البافاري فينسنت كومباني إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا "ليس طبيعيًا" و"سيتحسن مع الوقت".

وفي حين أن أداء نجمنا المصري محمد صلاح ولويس دياز على وجه الخصوص يشير إلى أن ليفربول لا يفتقر إلى القوة النارية، فإن عدم اليقين بشأن الوضع التعاقدي للنجم الأول في الريدز قد يضطر الريدز إلى دخول السوق بحثًا عن بديل قوي للفرعون.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق