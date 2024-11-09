الرياضة - 12:26 - محمد صلاح كلمة السر في اقتراب عمر مرموش من ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة قوية داخل نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لدعم صفوف الريدز في الفترة المقبل.

أفادت صحيفة "تودو فيشاجيس" الإسبانية، أن نادي ليفربول سيكون على استعداد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو "58 مليون جنيه إسترليني" لضم عمر مرموش، الذي كان في حالة رائعة مع آينتراخت فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة.

وتنظر إدارة ليفربول إلى مرموش البالغ من العمر 25 عامًا كلاعب يتمتع بإمكانات هائلة، وتعتقد أنه يمكن أن يكون إضافة جديرة في أنفيلد، بينما يُزعم أيضًا أنه قادر تمامًا على التكيف مع قوة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لاعب منتخب مصر بالفعل 13 هدفًا وقدم تسع تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع ناديه هذا الموسم.

وجاء عرض عمر مرموش الأبرز هذا الموسم عندما سجل هدفين في تعادل آينتراخت 3-3 مع بايرن ميونخ الشهر الماضي، وبعد ذلك قال مدرب العملاق البافاري فينسنت كومباني إن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا "ليس طبيعيًا" و"سيتحسن مع الوقت".

وفي حين أن أداء نجمنا المصري محمد صلاح ولويس دياز على وجه الخصوص يشير إلى أن ليفربول لا يفتقر إلى القوة النارية، فإن عدم اليقين بشأن الوضع التعاقدي للنجم الأول في الريدز قد يضطر الريدز إلى دخول السوق بحثًا عن بديل قوي للفرعون.