كارلو أنشيلوتي: هذا الثنائي الأفضل في مسيرتي بالملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن اللاعبين الذين تركوا أكبر أثر عليه خلال مسيرته التدريبية.

أنشيلوتي يكشف عن أفضل 2 لاعبين في مسيرته

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "سأقول باولو مالديني.. لقد كان لاعبًا مميزًا بالنسبة لي.. لقد كان زميلي وأصبح قائدي، وساعدني كثيرًا في ميلان. كانت علاقتنا قوية ورائعة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "سأختار إبراهيموفيتش بالطبع، بشخصيته القوية وطبيعته المميزة".

وتابع: "بشكل عام، أهم اللاعبين هم الأسهل في التعامل معهم. قد يكون لديهم غرور كبير، لكن ذلك يمكن أن يكون دافعهم. ليس من الخطأ أن يكون لديك غرور إذا أثبت نفسك على الملعب وتصرّفت بشكل جيد. سيتبعهم الزملاء ويقدمون لهم المساعدة".

وواصل: "فريق الموسم الماضي كان الأسهل في التدريب لأن الغرور كان منخفضًا في غرفة الملابس. القدامى مثل مودريتش، وكروس، وكارفاخال، وناتشو، لا يمتلكون غرورًا. كانوا مثالًا يُحتذى به لكل من رآهم".

واختتم: "على مستوى العلاقات، كان الأمر رائعًا. لم يشتكِ أي لاعب من عدم اللعب. كان ذلك بمثابة حلم".

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