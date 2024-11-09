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موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:53 صباحاً - يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، موسم 2024/25 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا 


تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا 


تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًّا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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