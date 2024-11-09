الرياضة - 09:26 - الكتكوت بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - ارتفعت أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، في الأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم

- سعر الدواجن البيضاء يتراوح بين 74 و75 جنيهًا، لتباع بالأسواق بـ84 و85 جنيهًا.

- سعر الدواجن الحمراء الساسو تتراوح بين 90 و91 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين مبلغ 100 و101 جنيهات للكيلو.

- سعر كيلو الفراخ البلدي تتراوح بين 119 و 120 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بالأسواق المصرية بـ 139: 140 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت، كالتالي:

- سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت نحو 18 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم السبت يتراوح من 19 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم السبت يتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

- سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم السبت يتراوح بين 20 إلى 22 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الهجين اليوم السبت يتراوح بين 11 إلى 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم السبت يتراوح بين 14 إلى 15 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت نحو 160 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 170 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت 153 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ163 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت إلى مبلغ 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.