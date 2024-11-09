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عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

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السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

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جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:50 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 08:50 صباحاً - سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024.. استقر سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في جميع محلات الصاغة بمختلف المحافظات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 24 أغلى الأعيرة في سوق الصاغة إلى 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام 24

واستقر سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، مسجلًا نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وحافظ سعر الذهب عيار 22 على استقراره خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر مسجلًا بالأسواق نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2154.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2684.4 دولار للبيع، و2684.05 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم السبت 9 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4308.5 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3949.5 جنيه 3928.5 جنيه
عيار 21 3770 جنيهًا 3750 جنيهًا
عيار 18 3231.5 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2513.25 جنيه 2500 جنيهًا
عيار 12 2154.25 جنيه 2142.75 جنيه
عيار 9 1615.75 جنيه 1607.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا 30000جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2684.4 دولار 2684.05 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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