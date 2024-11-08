الرياضة - 11:31 - مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - رحبت وزارة الخارجية، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وكتبت وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي عبر إكس:" ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت: "دعم دولي واسع للموقف المصرى بالأمم المتحدة."