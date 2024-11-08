«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:31 - مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:31 - مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:31 - مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - رحبت وزارة الخارجية، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وكتبت وزارة الخارجية المصرية على موقعها الرسمي عبر إكس:" ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت: "دعم دولي واسع للموقف المصرى بالأمم المتحدة."

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق