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الدوري السعودي، الهلال يتجاوز عقبة الاتفاق بثلاثية - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الهلال يتجاوز عقبة الاتفاق بثلاثية - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتجاوز عقبة الاتفاق بثلاثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - فاز فريق الهلال على الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتقدم لفريق الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

ثم في الشوط الثاني سجل كنو الهدف الثاني للهلال ثم اختتم الثلاثية عبد الرحمن القحطاني.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي

ترتيب الهلال والاتفاق

الهلال استعاد الصدارة بعد الفوز برصيد 28 نقطة متفوقا بنقطة عن اتحاد جدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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