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الرياضة - 05:20 - زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:20 - زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:20 - زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي لتشيلي، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية أو تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الجمعة، بأن مركز الزلزال يقع على بعد 278 كيلومترا شمال غرب بلدة كوكرين، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتقع تشيلي في منطقة يطلق عليها "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا نتيجة للتفاعل الديناميكي بين الصفائح التكتونية، وتمتد هذه الحلقة على شكل قوس بطول حوالي 40 ألف كيلومتر، وتشمل سواحل العديد من الدول مثل تشيلي، والولايات المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، ونيوزيلندا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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