الرياضة - 05:20 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات الختامية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات، اليوم الجمعة، 8/11/2024، متأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3770 جنيها للشراء، 3790 جنيها للبيع، ولكنه ارتفع في ختام التعاملات ليسجل 3795 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2700.49 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4337.25 جنيه 4314.25 جنيه عيار 22 3975.75 جنيها 3954.75 جنيه عيار 21 3795 جنيها 3775 جنيها عيار 18 3252.75 جنيه 3235.75 جنيه عيار 14 2530 جنيه 2516.75 جنيه عيار 12 2168.5 جنيه 2157.25 جنيه عيار 9 1626.5 جنيه 1617.75 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الختامية

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سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات نحو 4337.25 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

علا سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية 3975.75 جنيه للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الصعود على سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات 3795 جنيها للبيع، 3775 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 في مساء التعاملات 3252.75 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

زاد سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية 2530 جنيها للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

صعد سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية 2168.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1626.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، نحو 30360 جنيها للبيع، 30200 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.