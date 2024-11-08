الرياضة - 04:31 - استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة ببرج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم، الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما، في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين الأبواب الرئيسية ودخول الجماهير وصولا للمدرجات، فضلا عن تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي، حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

يدخل الزمالك اللقاء متأثراً بغياب واحد من أهم عناصره الهجومية وهو اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الاعتماد على خدمات البولندي كونراد ميشالاك لتعويض النقص في هذا المكان.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي، حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.