موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:31 - استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة ببرج العرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:31 - استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة ببرج العرب - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة ببرج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسموحة في الخامسة مساء اليوم، الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما، في ظل رغبة حصد الثلاث نقاط لاستمرار سلسلة الانتصارات.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين الأبواب الرئيسية ودخول الجماهير وصولا للمدرجات، فضلا عن تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي، حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

يدخل الزمالك اللقاء متأثراً بغياب واحد من أهم عناصره الهجومية وهو اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى يعانى من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده لمدة أسبوعين عن الملاعب، حيث استقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الاعتماد على خدمات البولندي كونراد ميشالاك لتعويض النقص في هذا المكان.

ويستعيد الزمالك ورقة رابحة في الخط الأمامي متمثلة في محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذى غاب عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولي، حيث سيكون اللاعب متاح أمام البرتغالي جوزيه جوميز للدفع به في أى وقت من المباراة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق