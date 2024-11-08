موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:13 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري.. شيكابالا أساسيًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:13 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري.. شيكابالا أساسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:13 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري.. شيكابالا أساسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض ضد سموحة، وذلك في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل ساعات من مباراة الزمالك ضد سموحة قرر جوميز استبعاد ناصر ماهر من قائمة الفريق، بسبب إصابته في العضلة الضامة، لينضم لقائمة غيابات الفارس الأبيض عن مواجهة اليوم.

تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

ووصلت حافلة الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق السكندري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق