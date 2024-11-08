الرياضة - 04:13 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري.. شيكابالا أساسيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض ضد سموحة، وذلك في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل ساعات من مباراة الزمالك ضد سموحة قرر جوميز استبعاد ناصر ماهر من قائمة الفريق، بسبب إصابته في العضلة الضامة، لينضم لقائمة غيابات الفارس الأبيض عن مواجهة اليوم.

تشكيل الزمالك ضد سموحة في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

ووصلت حافلة الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق السكندري.