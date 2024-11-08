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الرياضة - 04:13 - مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:13 - مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:13 - مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة، اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم الجمعة، على مضيفه سموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة سموحة اليوم، وهو يمتلك ثلاث نقاط وذلك عقب الفوز في الجولة الأولى على نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر، نجح فريق سموحة في قص شريط مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على مضيفه حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف، ليحصد الموج الأزرق أول ثلاث نقاط في دوري نايل.

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الزمالك وسموحة، اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وسموحة، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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