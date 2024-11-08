الرياضة - 03:57 - مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، حيث يستضيف فريق الهلال نظيره الاتفاق على ملعب المملكة آرينا، في مشوار الحفاظ على لقبه واستكمال مسيرة النتائج الإيجابية التي بدأها في طريقة لحصد اللقب.

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر

يسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار اليوم على الاتفاق، لمصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير في لقاء النصر السعودي، حيث يطمح الهلال إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي من جديد بعد أن تصدر الاتحاد بشكل مؤقت بعد فوزه على العروبة أمس بهدفين دون رد.

بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:45 بتوقيت السعودية.