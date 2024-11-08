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الرياضة - 03:09 - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:09 - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:09 - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة للصفوف الإبتدائية «الرابع - الخامس - السادس» للمواد الآتية: «اللغة الإنجليزية - الرياضيات- العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي»، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة التظلم في المسابقة

ويمكن للراغبين في الاستعلام الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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