الرياضة - 03:09 - رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة للصفوف الإبتدائية «الرابع - الخامس - السادس» للمواد الآتية: «اللغة الإنجليزية - الرياضيات- العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي»، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
طريقة الاستعلام عن نتيجة التظلم في المسابقة
ويمكن للراغبين في الاستعلام الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي
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