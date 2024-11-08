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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والرياض بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - يحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الرياض، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي


من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والرياض اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض


وسوف تنقل مباراة النصر ضد الرياض عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC Extra 2 HD، بتعليق مشاري القرني.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 من أصل 9 مواجهات خاضها حتى الآن، بواقع 5 انتصارات، و4 تعادلات ولم يخسر العالمي في أي مباراة.

 

فيما  يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة في 9 مواجهات بواقع 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

 

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض في الدوري السعودي

 

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - تاليسكا.

خط الهجوم: أنجيلو - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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