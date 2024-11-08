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مرموش ينافس على جائزة في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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مرموش ينافس على جائزة في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

مرموش ينافس على جائزة في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:22 مساءً - تصدر المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.


وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على منصة (إكس)، اليوم الجمعة، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة.

ويتنافس مرموش على الجائزة، مع يونس أكجون لاعب جالطة سراى، وإريك ماركوس لاعب لودوجوريتس رازاجراد، وتورال بايراموف لاعب كارباج أجدام.


وقاد مرموش، آينتراخت فرانكفورت، للفوز 1-0 على سلافيا براج، بعدما سجل هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

 

وسدد مرموش، الكرة فوق الحائط البشري قوية على يمين حارس مرمى الفريق المنافس، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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