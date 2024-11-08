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الدوري الإنجليزي، سلوت يتحدث عن موقعة ليفربول وأستون فيلا المرتقبة - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، سلوت يتحدث عن موقعة ليفربول وأستون فيلا المرتقبة - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، سلوت يتحدث عن موقعة ليفربول وأستون فيلا المرتقبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:01 مساءً - الجمعة 08/نوفمبر/2024 - 12:45 م 11/8/2024 12:45:58 PM

سلوت، كلمتك
سلوت، كلمتك

قال أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي: لا أعتقد أني تفاجأت من مستوى فريقي لأن بمجرد أن بدأت العمل شاهدت الطاقة التي لديهم، نعم بإمكاننا أن نكون ثابتين على مستوى النتائج مع قليل من الحظ، ومعظم النتائج التي حققناها كانت مستحقة لكن عموما لست متفاجئًا من جودة وجهد ما قدمه اللاعبين”.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة استون فيلا: “ستكون مباراة معقدة ضد أستون فيلا، ومن الصعب وضع خطة لأن أوناي إيمري لعب بنفس الطريقة حتى الآن، وأسلوبه وأفكارها لا تتغير ونفس الأمر مع تشابي ألونسو قبل أن قام بوضع بونيفاس كجناح أيسر، وربما هذا إطراء لنا أن المدربين يعتقدون أن لدينا فريق قوي جدًا لذلك يضطرون لتغيير خططهم”.


وأضاف: “لا أطالب من لاعبي الفوز كل مباراة بل أن يبذلوا المجهود على أساس يومي”.

وبسؤاله هل لويس دياز في أفضل فتراته؟ قال:  “نحن نرى أن أرقامه أفضل من الموسم الماضي، وأعتقد أن الفريق يُقدم فرص جيدة للاعبين، لأن جوتا وداروين يسجلان وجاكبو، وهذا يُخبرني أن الفريق يصنع الأهداف لهؤلاء اللاعبين الرائعين، وهم جميعا لديهم الجودة ولهذا يلعبون لنادي ليفربول”.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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