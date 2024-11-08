22 مرشحا في انتخابات اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:01 مساءً - تنس الطاولة، كشف مسئولو اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، عن قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 13 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وضمت قائمة المرشحين كلا من:

الرئيس:

معتز عاشور - تامر وفقي - أشرف حلمي - وائل سنوسي.

نائب الرئيس:

عبد العزيز السيسي - أحمد رضا - خالد الحفني

أمين الصندوق:

محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية:

أشرف عاشور - محمود لاشين - وليد عبد العال - محمد قطب - هبة حامد - معتز سالم - سامي سعيد - رغم مجدي - هشام أحمد - عصام زيدان - أشرف إبراهيم - رمضان محمد - عمرو فهمي.

وتقام انتخابات اتحاد تنس الطاولة يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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