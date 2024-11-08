الرياضة - 12:54 - سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - سعر الدولار الآن.. حافظ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه على استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره داخل بنك مصر نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن داخل البنوك

وتقدم بوابة كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك المركزي أمام الجنيه المصري عند 49.37 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

وسيطر الاستقرار على سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدولار الآن في مصر على استقراره داخل بنك الإسكندرية عند 49.35 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف المتحد

داوم سعر الدولار الآن في مصر على استقراره داخل المصرف المتحد عند 49.32 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 49.37 جنيه للشراء، 49.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك التجاري الدولي عند 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن داخل بنك بركة

في حين بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك بركة نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع