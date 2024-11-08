موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:54 - سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:54 - سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:54 - سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - سعر الدولار الآن.. حافظ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه على استقراره خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره داخل بنك مصر نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن داخل البنوك

وتقدم بوابة كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك المركزي أمام الجنيه المصري عند 49.37 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

وسيطر الاستقرار على سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدولار الآن في مصر على استقراره داخل بنك الإسكندرية عند 49.35 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف المتحد

داوم سعر الدولار الآن في مصر على استقراره داخل المصرف المتحد عند 49.32 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك قناة السويس نحو 49.37 جنيه للشراء، 49.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

ثبت سعر الدولار الآن في مصر داخل البنك التجاري الدولي عند 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن داخل بنك بركة

في حين بلغ سعر الدولار الآن في مصر داخل بنك بركة نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.22 جنيه للبيع

اقرأ أيضاً
سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق