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جالاتا سراي يعلن إصابة ماورو إيكاردي بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

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جالاتا سراي يعلن إصابة ماورو إيكاردي بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

جالاتا سراي يعلن إصابة ماورو إيكاردي بالرباط الصليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - أعلن نادي جالاتا سراي التركي، إصابة لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة توتنهام الإنجليزي في الدوري الأوروبي.

وتعرض ماورو إيكاردي للإصابة خلال مواجهة جالاتا سراي وتوتنهام هوتسبير، مما جعل اللاعب الأرجنتيني يغادر اللقاء مصابًا.

ونجح فريق جالاتا سراي في تحقيق الفوز على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ونشر نادي جالاتا سراي، بيانًا رسميًا، بشأن إصابة ماورو إيكاردي، وجاء كالتالي:-

“تم الكشف عن تمزق وتلف في الغضروف المفصلي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى للاعب كرة القدم ماورو إيكاردي، الذي أصيب في مباراة توتنهام في الأسبوع الرابع من الدوري الأوروبي، وذلك خلال فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التي أجريت في المستشفى صباح اليوم”.

“لقد بدأت عملية إعادة التأهيل قبل الجراحة للاعبنا، والذي من المقرر إجراء الجراحة له”.

وخرج ماورو إيكاردي من مباراة توتنهام هوتسبير في الدقيقة 85 بعد تعرضه للإصابة، مما جعله غير قادر على استكمال المباراة للنهاية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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