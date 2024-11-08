رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - الدوري المصري، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة إنبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي- مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز وانبي

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وإنبي

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى.

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في الدوري الممتاز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد.

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