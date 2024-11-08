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الأهلي ينهي إجراءات سفر هذا الثنائي إلى النمسا - أخبار كلمتك

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الأهلي ينهي إجراءات سفر هذا الثنائي إلى النمسا - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي إجراءات سفر هذا الثنائي إلى النمسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:44 مساءً - الأهلي، أنهى مسئولو النادي الأهلي الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر ثنائى الفريق محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية والتأهيلية فى إطار تجهيزهما للمرحلة المقبلة بعد إصابة الأول بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي والثاني بالرباط الصليبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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