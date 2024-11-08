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الرياضة - 12:37 - بعد الارتفاعات المتتالية.. تراجع مفاجئ بـ سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:37 - بعد الارتفاعات المتتالية.. تراجع مفاجئ بـ سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:37 - بعد الارتفاعات المتتالية.. تراجع مفاجئ بـ سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمصر، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده صباح اليوم متأثرا بـ سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب الآن

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر، ضمن خدمة مستمرة في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4331.5 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من التراجع عند 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 الآن في السوق المحلي عند 2526.75 جنيه للبيع، 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2165.75 جنيه للبيع، 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر عند 30320 جنيها للبيع، 30160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1624.25 جنيه للبيع، 1615.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2784.57 دولار للبيع، 2784.3 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيه
عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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