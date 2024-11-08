الرياضة - 12:37 - بالقاهرة والمحافظات.. أسعار وأماكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - أسعار وأماكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.. مع التقلبات التي يشهدها فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء يبحث العديد من المواطنين عن أماكن وأسعار لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها وزوارها معرفة أسعار وأماكن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

فئات يجب عليها تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

- كبار السن.

- الأطفال الصغار.

- النساء من الحوامل.

- المصابون بضعف المناعة.

أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية في المحافظات.

محافظة القاهرة والجيزة: مركز المصل واللقاح، بعنوان- 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة.

محافظة السويس: مكاتب صحة: السادات- المثلث- عرب المعمل- الصفا.

محافظة الفيوم:مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم

محافظة الإسماعيلية:الإدارة الصحية بالإسماعيلية- المراكز الطبية في التل الكبير- المراكز الطبية في القصاصين- مكتب صحة أبوصوير- مكتب صحة فايد- مكتب صحة القنطرة شرق- مكتب صحة القنطرة غرب

محافظة القليوبية: مكاتب صحة: رابع بنها- حجازي- كفر شكر- العبور- الخانكة- شبين القناطر- القناطر الخيرية- قليوب

محافظة الإسكندرية:مكاتب صحة: سموحة- المندرة- الجمرك- العامرية- العجمي البحرية

محافظة سوهاج: مراكز طب الأسرة في: سوهاج- البلينا- طما- جهينة- أخميم- المراغة- ساقلتة- العسيرات- دار السلام- المنشاة

محافظة البحر الأحمر: مكاتب صحة: رأس غارب- الغردقة- القصير- مرسى علم

الوحدة الصحية بسفاجا- الوحدة الصحية بشلاتين

محافظة الدقهلية: مكاتب صحة: ميت غمر- السنبلاوي- دكرنس- الجمالية- بلقا

محافظة الشرقية: مركز تطعيم المسافرين في مديرية الصحة

مكاتب صحة: بلبيس- أبوحماد- العاشر من رمضان- القنايات- فاقوس- الحسينية- كفر صقر- أبوكبير- منيا القمح- ديرب نجم

محافظة المنيا: مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية.

محافظة البحيرة: مركز طبي ناصر بدمنهور- مركز تطعيم الحجاج بالعكريشة في كفر الدوار.

مكاتب صحة: المحمودية- أبوالمطامير.

المراكز الطبية في: أبوحمص- رشيد- إدكو- الرحمانية- شبراخيت- إيتاي البارود- الدلنجات- بدر.

الوحدة الصحية بالبلاكوس في كوم حمادة.

سعر مصل الإنفلونزا الموسمية.

بينما لسعر مصل الإنفلونزا الموسمية فقد اختلفت أسعاره ما بين مراكز الصحة والمستشفيات التابعة لوازرة الصحة، وبين مراكز المصل واللقاح في القاهرة وباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

- هناك 3 أنواع من المصل وجاءت بأسعار: 190- 256- 267 جنيهًا والاختلاف طبقا لعدد الجرعات.

- 190 جنيهًا سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- أما في الصيدليات فقد يزيد سعر المصل عن ذلك بما يصل إلى 350 جنيهًا.