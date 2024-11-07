الرياضة - 09:09 - عاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - البنك الفيدرالي.. قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بـ 25 نقطة أساس أى بنسبة 0.25% لتهبط من مستوى 5% إلى 4.75%.

وجاء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ خفض سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات العالمية لخبراء المال والاقتصاد.

ولجأ البنك الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة وفقا لتصريحات جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، وأعضاء البنك الفيدرالي من اعتماد سياسة التيسير النقدي لطالما تحافظ معدلات التضخم على مستويات مقبولة، بعد ما واجهه اقتصاد الولايات المتحدة من ارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم دفعت صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي من انتهاج سياسة التشديد النقدية على مدار عامين.