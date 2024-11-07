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الرياضة - 08:29 - مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:29 - مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:29 - مصطفى بكري: شائعات كثيرة تروج ضد الدولة.. وتكاتف الشعب أفضل وسيلة للقضاء عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب: إن الدولة المصرية تواجه العديد من الشائعات خلال الفترة السابقة، ولا بد من التكاتف من أبناء الشعب المصري للقضاء على والتصدى لهذه المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن العالم الآن يشهد حالة من الإضطراب نتيجة الحروب القائمة بين العديد من الدول وخاصة الشرق الأوسط الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار، متسائلاً هل سيهدأ الشرق الأوسط بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية أم سيشهد حالة من الدمار والخراب ويصبح أكثر اشتعالاً.

وتساءل عضو مجلس النواب، كيف سيتعامل ترامب مع ملفات الشرق الأوسط عقب نجاحه في الانتخابات؟ موضحاً أن هناك حالة من الإنقسام في العالم نتيجة نجاح ترامب في الانتخابات فهناك مستفيدون من نجاحه وآخرون خاسرون نتيجة هذا الفوز.

وأشار بكري، أن إنهاء الحرب بات ضروريا وأولوية على طاولة الإدارة الأمريكية الجديدة، منوهاً أن مستشار ترامب أعلن أن إنهاء الحروب في المنطقة نمن أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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