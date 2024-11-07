طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى زد بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في مرمى زد في الدقيقة 11، لتصبح النتيجة 0/1 للأحمر، في المبارة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تعادل زد أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال - مصطفى العش - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

وضمت مقاعد البدلاء: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.

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