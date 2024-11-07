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طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى زد بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى زد بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى زد بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في مرمى زد في الدقيقة 11، لتصبح النتيجة 0/1 للأحمر، في المبارة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تعادل زد أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال - مصطفى العش - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

وضمت مقاعد البدلاء: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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