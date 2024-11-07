الرياضة - 08:13 - بكام الآن؟.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - سعر الدولار الآن مقابل الجنيه.. يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدولار الآن مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في البنوك العاملة داخل مصر.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار الآن على مؤشر جوجل

سجل سعر الدولار الآن على مؤشر جوجل خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.27 جنيه.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.34 جنيه للبيع، و49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.32 جنيه للبيع و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.32 جنيه للبيع و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.35 جنيه للبيع، و49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في المصرف العربي الدولي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.32 جنيه للبيع، و49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الخميس7 نوفمبر 2024 نحو 49.37 جنيه للبيع و49.28 جنيه للشراء.