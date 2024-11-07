محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - حدد الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، شرطين من أجل التوقيع على عقد جديد مع الريدز، خلال الفترة القادمة، للبقاء لفترة أطول مع الفريق.

وينتهي العقد الحالي للنجم المصري محمد صلاح في 30 يونيو المقبل 2025، من دون وجود إشارة واضحة حتى الآن بشأن ما إذا كان سيمدد بقاءه أم يغادر نحو نادي آخر، حيث لم يقدم النادي عرضًا للاعبه لتجديد التعاقد، كما سبق وألمح صلاح إلى أنه قد يقضي عامه الأخير في مسيرته مع الريدز.

شرطان لـ محمد صلاح من أجل تجديد عقده مع ليفربول

وذكرت شبكة "آنفيلد سنترال" الإنجليزية في تقرير لها، اليوم الخميس، 7 نوفمبر أن محمد صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن النادي لم يُقدم أي عروض من أجل تجديد عقده.

وقالت الشبكة إن ما يحدث مع محمد صلاح الآن مشابه لما حدث قبل بضع سنوات عندما كان عقد صلاح على وشك نهايته، ولكن تم التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من عام 2022 لإبقائه في النادي.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الحاليين في ليفربول يعون أنه يتعين على النادي بذل جهد كبير من أجل التوصل إلى اتفاق كما حدث قبل عامين، وأن المفاوضات قد تكون طويلة هذه المرة كما حدث في السابق.

وأوضح التقرير أن صلاح لن يطلب زيادة في راتبه الأسبوعي مع ليفربول ولكن بطبيعة الحال لا يريد أيضًا تخفيض راتبه ولكن يُريد عقدًا بسنوات أكثر.

واعتاد ليفربول مؤخرًا على عدم منح اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ30 عامًا، عقودا طويلة الأمد، ومع ذلك يرغب النجم المصري في الحصول على عقد جديد مدته ثلاث سنوات بنفس راتبه الأسبوعي المُقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

صلاح أعلى راتبًا في ليفربول

ويُعد صلاح اللاعب صاحب الراتب الأعلى في ليفربول بـ350 ألف إسترليني أسبوعيًا، ويليه الهولندي فيرجيل فان دايك بـ220 ألف جنيه، ثم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بـ180 ألف باوند.

ويقضي النجم المصري عامه الثامن في ليفربول، ويسير بخطى ثابتة مع الريدز، حيث خاض 364 مباراة بمُختلف المُسابقات، ووقع على 220 هدفًا وقدّم 96 تمريرة حاسمة، كما فاز مع الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

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