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الرياضة - 04:52 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:52 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:52 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق 3785 جنيهًا للبيع، و3765 جنيهًا للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3965.25 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3785 جنيهًا للبيع، و3765 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2523.25 جنيه للبيع، و2510 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2162.75 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1622.25 جنيه للبيع، و1613.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2688.26 دولار للبيع، و2687.99 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4325.75 جنيه 4302.75 جنيه
عيار 22 3965.25 جنيه 3944.25 جنيه
عيار 21 3785 جنيهًا 3765 جنيهًا
عيار 18 3244.25 جنيه 3227.25 جنيه
عيار 14 2523.25 جنيه 2510 جنيهًا
عيار 12 2162.75 جنيه 2151.5 جنيه
عيار 9 1622.25 جنيه 1613.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30280 جنيهًا 30120 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2688.26 دولار 2687.99 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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